За всю боль: украинским водителям пообещали денежную компенсацию

05.02.2018 22:15

Ремонт дорог в Днепре прозвали "провалом года" – потрачено свыше 200 млн грн, работы длятся почти год. В конце 2017 года для проезда открыли недоремонтированный мост.

А уже через месяц на нем появилась огромная яма. А десятки жителей города повредили свои автомобили. Мэр города пообещал всем убытки компенсировать, сообщает "24 канал".

За 2017 год не закончили ремонт даже на половину – и на отремонтированной части моста положили временный асфальт, из-за чего машины теперь подскакивают на каждом шве. За это, говорят, будут отвечать в коммунальном предприятии "Днеправтомост".

"Как мне объясняют наши специалисты, сейчас нет асфальта, и это действительно так, потому что асфальтовый завод не запущен. Для того, чтобы использовать асфальт, нужно дождаться сезона. Они пытались закрыть эту яму высокопрочным бетоном, он не держит, вылетает при такой погоде", – рассказал мэр Днепра Борис Филатов

Восстановить же работы обещают уже весной. А городские власти пообещали разработать программу компенсаций убытков людям, которые стали жертвами халатных ремонтов.

Напомним, Украина планирует привлечь рамочный кредит у Китая в размере 7 млрд долл. для реализации инфраструктурных и других проектов.

Кроме того, в центре Николаева поток транспорта по одной из основных улиц города был остановлен из-за необычного пешехода.

Источник: https://from-ua.com