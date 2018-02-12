В поисках компромисса. Как решить проблему «евроблях» в Украине?

12.02.2018 13:10

Украинские дороги переполнены авто с иностранной регистрацией, которые в народе прозвали «евробляхами». По данным Государственной фискальной службы только за прошлый год в Украину было ввезено более 958 тысяч таких авто. Неофициальная же статистика свидетельствует о более чем миллион машин. Представители власти заявляют, что владельцы таких авто не только нарушают таможенные правила, но и угрожают дорожной безопасности, ведь установить настоящего владельца такого авто почти невозможно. Водители же готовы отстаивать свое право на дешевые авто на митингах. Поэтому общество разделилось на два лагеря. Чтобы разобраться в ситуации, собрали позиции всех сторон конфликта.





Откуда в Украине столько еврономеров?

По состоянию на конец января на территории Украины находилось более 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией, из них 246,4 тыс. – с нарушением срока. Почему сложилась такая ситуация? Одна из причин – законодательная коллизия. Таможенный кодекс запрещает ввоз в Украину авто с иностранными номерами для собственного пользования. В то же время Стамбульская конвенция дает разрешение на ввоз таких авто для осуществления коммерческой деятельности. Поэтому обычно авто зарегистрировано на иностранную компанию и попадает в страну под видом транзита. Согласно таможенному кодексу, украинцу на таком авто в режиме транзита можно ездить 5-10 дней, иностранцу – максимум год. За превышение сроков водителям грозит штраф от 5 до 8 тысяч гривен, вплоть до конфискации авто.

Однако водители готовы рисковать, потому что главный соблазн «евроблях» – это их невысокая цена. Подержанную иномарку за рубежом можно приобрести всего за полторы-две тысячи евро. Дело в том, что пользоваться старым автомобилем в ЕС дороже, чем купить новый. Ведь с каждым годом экологический налог, страхование и обслуживание для такого авто повышается. Украинцы же, наоборот, в обход закона, пытаются сэкономить на приобретении подержанного авто. Согласно таможенным правилам, ввозя машину в страну, граждане должны уплатить акцизный сбор, который зависит от возраста, типа топлива и объема двигателя, НДС объемом 20% таможенной стоимости, ввозную пошлину – 10%, пенсионный сбор – 5% таможенной стоимости и транспортный налог. Поэтому в основном водители такие авто не растаможивают и не ставят на учет.

Есть еще одна важная деталь. С 2016 года в Украине вступил в силу стандарт Евро-5, который запретил ввозить в страну подержанные авто, которые не соответствуют экологическим требованиям. Введение Евро-5 фактически сделало невозможной растаможку автомобилей, изготовленных до 2010 года. Поскольку большинству «евроблях» более 8 лет и они не соответствуют стандарту, то и официально растаможить такие машины невозможно.

Поэтому, находясь вне закона, в случае ДТП владельцы автомобилей с иностранными номерами нередко просто убегают с места происшествия.

Самыми популярными среди украинцев остаются авто из Польши и Литвы. И беря во внимание соблазнительную географическую близость к рынкам и налаженные «схемы», ситуация с количеством нерастаможенных авто в Украине становится критической.

Позиции сторон

Время от времени владельцы авто на еврономерах организовывают акции. Так, 4 февраля, в Киеве прошел очередной автопробег. Главные требования участников: отмена пошлины на подержанные авто, снятие требований экологического стандарта Евро-5 и разрешение на перепродажу ввозимых авто.

«Мы подчеркиваем, что акцизы, пошлины и другие налоги, которые наложены на машины с иностранной регистрацией, – нецелесообразны», – считает активист Андрей Щербина.

Со своей стороны, председатель комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики Нина Южанина объясняет, что просто отменить налог нельзя, ведь он имеет свое экономическое обоснование. Тем более, что это было бы несправедливо по отношению к владельцам авто с официальной регистрацией, которые в свое время в полном объеме оплатили необходимые платежи.

«Ни в коем случае нельзя делать такую ​​акцию амнистии, позволив растаможить автомобиль за бесценок. Поэтому я думаю, что будет справедливо, если к действующей шкале ставок акцизного налога мы применим определенный коэффициент», – считает Южанина.

Дискуссия относительно легализации автомобилей на иностранных номерах достигла таких масштабов, что свою позицию высказал и Президент. Во время визита на международный пункт пропуска «Ягодин» на Волыни Петр Порошенко пообщался с водителем авто на литовской регистрации.

«Я спрашиваю его, «на 5 дней въезжаете»? А он в ответ – ну, какие 5, все же всё знают», – процитировал своего собеседника Президент.

По мнению Порошенко, от такой практики нужно отказываться, поскольку «схемы» с нерастаможенными авто нечестные по отношению к законопослушным гражданам.

«Не будет такого, не будут кому-то «подмазывать». Почему одни должны платить акцизы и сборы, а другие – нет», – подытожил глава государства.

От амнистии к компромиссу

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано 23 законопроекта, которые предлагают различные подходы к урегулированию конфликта. Несмотря на многообразие предложений, эксперты соглашаются, что вопрос нельзя урегулировать, обращаясь к крайностям: от полной амнистии до сурового наказания. Поэтому проблему следует решать путем компромисса между государством и владельцами авто.

По мнению экспертов, больше всего шансов на принятие имеют два законопроекта. Проект закона №5562 предлагает разрешить растаможить подержанные авто по льготной ставке независимо от года выпуска. Кроме того, машина должна соответствовать нормам Евро-5 и ее нельзя будет продать в течение года. В законопроекте № 5561 депутаты предлагают отменить требование Евро-5, взамен ввести обязательный техосмотр авто.

«Фактически для решения проблемы автомобилей с регистрацией на европейских номерах нужен компромисс. Но, как показывает практика и работа нашего комитета с инициативной группой, владельцы этих авто не хотят идти на компромисс. А условия, которые они выдвигают, не могут быть удовлетворены полностью, ведь владельцы других авто будут поставлены в неравные условия», – отмечает член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Вадим Сидорчук.

По его словам, налоговый комитет готов предложить снижение сборов для владельцев авто на еврономерах в пределах 20-30%. Это так называемая разовая амнистия для «евроблях», чтобы они прошли регистрацию в Украине.

Стоит отметить, что именно таким путем похожую проблему смогли решить в Молдове. «Молдавская формула» заключается в том, что владельцам «блях» позволили растаможить их по льготным ставкам акциза – 30% от действующих. Таким образом, в стране за полгода было растаможено почти 19 тысяч авто с иностранной регистрацией, еще значительное количество вывезли или разобрали. Поэтому, возможно, обратившись к соседскому опыту, Украина тоже сможет преодолеть этот автомобильный кризис.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля



