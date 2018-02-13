- В Украину прорывался бешеный енот12:52
- Разведчика "Тумана" из "ДНР" приговорили к солидному сроку12:45
- Украинский министр: Если в Москве год просидел, то ничего, а если в Донецке – то всё12:19
- Lifecell вынуждает абонентов доплатить за "Свободу"10:50
- Названы 5 положительных моментов минских соглашений10:41
- Гужву объявили в розыск08:56
- Уволен директор "Укроборонпрома"08:22
- Тарута заявил, что Киев в 2014-м сдал Донбасс: появилось видео07:50
- Кто подписал "Минск"07:11
- В Курахово строят современный полигон твердых бытовых отходов22:28
Гужву объявили в розыск
Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву, который в начале года попросил у властей Австрии политического убежища, объявили в розыск. Соответствующее решение приняли в Шевченковском районном суде Киева по ходатайству прокуратуры.
"5 канал" сообщает, что в прокуратуре заявили: подозреваемый уклоняется от следствия. "Когда установят местонахождение, его задержат", – заявил прокурор.
В свою очередь, адвокаты уверяют, что их подзащитный за границей лечится и вернется в Украину 20 февраля.
Издание 112.ua напоминает, что 22 июня 2017 в редакции "Страна.ua" провели обыск, после которого Игоря Гужву забрали в СИЗО. Генпрокуратура заявила, что через посредника Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компромата на нардепа от "Радикальной партии" Дмитрия Линько.
24 июня Шевченковский райсуд Киева взял Гужву под стражу на 60 суток с возможностью выйти под залог в 544 тысяч гривен.
27 июня Гужва вышел из следственного изолятора после внесения за него залога.
1 августа стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила, что обнаружила на флешке, изъятой в Гужвы, секретную информацию Минобороны. Гужва опроверг это заявление.
22 сентября Шевченковский районный суд Киева продлил Игорю Гужве меру пресечения еще на 30 дней.
В конце сентября Гужва сообщил, что завершено следствие по делу об обвинении его в вымогательстве у нардепа Линько. Кроме того, по его словам, в Государственную фискальную службу "поступила команда в срочном порядке делать" его подозреваемым по еще одному делу: "Налоговики придумали, что я якобы неправильно заплатил налог с полученных мной в 2013 году дивидендов". Гужва также утверждал, что против него "фабрикуется" 5 дел.
В конце января 2018-го Гужва выехал из Украины в Вену и попросил у властей Австрии политического убежища.
2 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ будет добиваться конфискации залога Гужвы и его международного розыска.
6 февраля суд взыскал более миллиона гривен залога, внесенного за Гужву в бюджет, и дал разрешение на его задержание.
Теги: Украина, прокуратура, розыск, Игорь Гужва
- Cознательная украинка сдала полиции Пшонку
- Бывший глава банка "Надра" объявлен в розыск
- Судья думает, как удовлетворить оригинальную просьбу Луценко
- Роман Ландик признан потерпевшим в деле об избиении модели
- Экс-губернатора Харьковской области объявили в международный розыск безосновательно?
- "Скромные" прокуроры предпочитают джипы и "Лексусы"
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами13:40
- Япония поможет восстанавливать Донетчину13:32
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Наблюдатели СММ ОБСЕ назвали взрывоопасный участок Луганщины12:58
- Свыше 30 минометных снарядов обрушились на позиции ВСУ, есть потери14:24
- Продлен арест мужчине, стрелявшему в мэра одного из городов Донетчины14:17
- Донбасс под огнем: опубликована новая карта из зоны АТО14:11
- Оккупанты Донбасса готовят "пушечное мясо"14:05
- Новые мины замечены на Донетчине13:55
- Как пересечь линию соприкосновения на Донбассе, если нет паспорта13:54
- Морги Днепра и Донецка полны неопознанными телами13:40
- Япония поможет восстанавливать Донетчину13:32
- На матч «Шахтер» – «Рома» уже продано 30 тысяч билетов13:15
- Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор"13:09
- Масленичная неделя началась: традиции и запреты древнего праздника19:00
- Парацетамол признан опасным для здоровья18:30
- Почему герань должна быть в каждом доме10:00
- Ученые открыли новые полезные свойства пива09:50
- Ученые рассказали, можно ли есть снег09:02
- Какая ты Богиня по знаку Зодиака? 08:43
- Чем опасно для здоровья грязное постельное белье08:15
- Экстрасенсы уверяют: эти 6 украшений приносят одни беды07:55
- НЕ ПРОПУСТИТЕ! Скоро наступит волшебный день, когда все желания непременно сбываются07:23
- Эти продукты быстро избавят от похмелья21:59
- Эксперт предполагает, что есть опасность нового "котла" на Донбассе
- Россия понесла огромные потери в Сирии: погибли те, кто воевал на Донбассе
- Захарченко готовит ОРДО к новым мощным обстрелам
- По Донбассу носятся фазаны, зайцы и олени
- Стало известно о «прощании с цивилизацией» в «ДНР», что происходит
- Глава МИД РФ ответил на вопрос о признании "ДНР" и "ЛНР"
- Названы главные проблемы жителей ОРДЛО
- Отличная новость для ВПЛ: на их сторону встал Верховный Суд Украины
- Донбасские КПВВ: соцсети сообщили, что происходит 10 февраля на линии разграниения
- Восстановление сигнала «МТС» на Донбассе: житель «ДНР» рассказал, почему нужно готовиться к худшему