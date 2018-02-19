Всемирный банк потребовал от Украины выплаты долга

19.02.2018 11:47

Во Всемирном банке заявили о том, что Украина должна своевременно выплачивать все долговые обязательства, в противном случае она лишится возможности брать кредиты во всех финансовых организациях. Как информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua, об этом рассказал Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка. Впрочем, пока он дает довольно позитивный прогноз и отмечает, что Украина сможет выплатить все долги в этом году.



«Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с долговой проблемой. Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее», - отметил вице-президент.



Напомним, что Украина так и не получила очередной транш от МВФ. Последний раз валютный фонд выделял кредит Киеву в рамках сотрудничества в апреле прошлого года.