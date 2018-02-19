- В старых традициях: Кремль озвучил свои условия размещения на Донбассе миротворцев16:30
- Самоубийство студентки в Киеве: ВУЗ пошел на скандальный шаг16:20
- Гривна ушла в пике, но цены на заправках удивляют16:10
- В Украине изменятся правила аренды жилья15:52
- За коммунальные долги у населения изымают имущество15:38
- Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ15:15
- Украину накрыла очередная страшная эпидемия15:00
- Кому врачи запрещают соблюдать пост14:45
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой14:05
- МВФ выдвинул жесткое требование Украине13:52
Всемирный банк потребовал от Украины выплаты долга
Во Всемирном банке заявили о том, что Украина должна своевременно выплачивать все долговые обязательства, в противном случае она лишится возможности брать кредиты во всех финансовых организациях. Как информирует replyua.net со ссылкой на ZN.ua, об этом рассказал Сирил Муллер, вице-президент Всемирного банка. Впрочем, пока он дает довольно позитивный прогноз и отмечает, что Украина сможет выплатить все долги в этом году.
«Уже есть план финансирования, который поможет вам это сделать. Вы не останетесь один на один с долговой проблемой. Но крайне важны две составляющие этого плана. Во-первых, речь идет об оптимизации управления государственным долгом, которая позволит избежать в будущем сложившейся сейчас ситуации, когда большинство выплат пришлись на довольно короткий период. Долговые выплаты надо планировать заранее», - отметил вице-президент.
Напомним, что Украина так и не получила очередной транш от МВФ. Последний раз валютный фонд выделял кредит Киеву в рамках сотрудничества в апреле прошлого года.
Теги: Украина, Донбасс, банк, долг, Всемирный банк
- За коммунальные долги у населения изымают имущество15:38
- Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ15:15
- Как переселенцам стать на учет в Центр занятости11:30
- В ОРДЛО не будет работать «Интертелеком»? Слухи: связь будет только до весны11:10
- Истерика в «ЛНР»: украинские партизаны лишили боевиков «самого главного»08:30
- Главарь ОРЛО сообщил, когда в «республике» пройдут выборы на пост главаря08:15
- "Потери 88 человек одних только убитых..." - наемник "ДНР" рассказал, как российские военные попали в засаду ВСУ на Донбассе22:09
- В Донецке на железнодорожном вокзале каждый вечер собираются сотни людей21:50
- На оккупированной Луганщине погибли два шахтера21:35
- Боевики "ДНР" понесли тяжелые потери в окрестностях Горловки: комбат батальона "Донбасс-Украина" рассказал о бое в селе Зайцево17:26
- В старых традициях: Кремль озвучил свои условия размещения на Донбассе миротворцев16:30
- Самоубийство студентки в Киеве: ВУЗ пошел на скандальный шаг16:20
- Гривна ушла в пике, но цены на заправках удивляют16:10
- В Украине изменятся правила аренды жилья15:52
- За коммунальные долги у населения изымают имущество15:38
- Боевики запрещают населению доступ к местам переброски техники из РФ15:15
- Украину накрыла очередная страшная эпидемия15:00
- Кому врачи запрещают соблюдать пост14:45
- После принятия "антибандеровского закона" в Польше решили бороться с фашизмом14:25
- У украинцев будут изымать телефоны: кто под угрозой14:05
- Кому врачи запрещают соблюдать пост14:45
- Названа неожиданная опасность сыра09:35
- Как защитить себя от чужой негативной энергии09:15
- 5 симптомів дефіциту йоду в організмі08:58
- Ваш знак зодиака расскажет, с собакой какой породы вы больше всего похожи07:36
- "Гады готовятся": Гай рассказал о приближении активной войны на Донбассе21:10
- Политолог рассказал о том, что может восстановить мир на Донбассе18:33
- На какие проблемы может указывать одышка17:48
- Великий пост 2018: дата и традиции соблюдения10:37
- Врачи рассказали, чем опасен сон в выходные09:54
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- "В "ДНР" грядет переворот. Перешедшие на сторону Захарченко украинские силовики-предатели попали под раздачу. Началась зачистка", - блогер
- На Донбассе идет крах "республики" Захарченко: жители Донецка рассказали, почему больше не могут жить в "ДНР"
- Эксперт рассказал, что Путин сделает с "ЛДНР" в случае провала Минских договоренностей
- Боевики "ДНР" массово бросают службу и уезжают в Россию: наемники рассказали, почему больше не могут оставаться на Донбассе
- Если Украина отправит войска на Донецк и Луганск, Россия ответит по полной — журналист. ВИДЕО
- Военкоматам приказали готовить повестки украинским мужчинам
- В "ДНР" заканчиваются деньги? Соцсети сообщили о крупной проблеме Захарченко с зарплатами
- На Луганщине остановился крупный завод. Перспектив для запуска нет
- Выборы президента России в оккупированном Донецке и Луганске: ответ российского ЦИК окончательно разрушил надежды боевиков - подробности