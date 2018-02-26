В СИЗО Днепра покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

26.02.2018 16:10

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городском СИЗО покончила с собой Марина Меншикова, обвиняемая в нападении на бойца АТО в Оперном театре

При этом Филатов сообщил, что самоубийство произошло сегодня утром. Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в АТО в Донбассе. Сообщается, что Меншикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

Источник: https://donpress.com