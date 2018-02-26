Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В СИЗО Днепра покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

26.02.2018 16:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В СИЗО Днепра покончила с собой женщина, напавшая с молотком на бойца АТО

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городском СИЗО покончила с собой Марина Меншикова, обвиняемая в нападении на бойца АТО в Оперном театре

При этом Филатов сообщил, что самоубийство произошло сегодня утром. Напомним, в октябре 2016 года в Оперном театре Днепра произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила молотком бывшего военнослужащего, принимавшего участие в АТО в Донбассе. Сообщается, что Меншикова, увидев мужчину в военной форме, начала его оскорблять, после чего ударила молотком, принесенным с собой в сумочке.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, СИЗО, Днепр, самоубийство, АТО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх