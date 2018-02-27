К границам Украины приблизилась российская военная техника

27.02.2018 14:11

Блогер Daniel Rodriguez на своей странице в Фейсбуке опубликовал пост и видео, на котором отчетливо видно перемещение российской военной техники.

Как информирует replyua.net, блогер сообщил, что колонна российской техники перемещалась в непосредственной близости от украинской границы – в Ростовской области, городе Новочеркасске. «Россия, Новочеркасск, 45 км к границе Украины и оккупированных РФ территорий, колонна военной техники.

Напоминаю, штаб террористических анклавов расположен именно в этом городе», - отметил блогер. Напомним, что похожую картину ранее наблюдали жители Симферополя в Крыму.

В декабре прошлого года прямо через центр города проводилась транспортировка самоходной артиллерийской установки. Впрочем, местные жители позже сообщили, что другую технику в тот день больше не заметили.

Ранее Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, заявил о том, что Россия устроила в Крыму военную базу. Он отметил, что получил информацию из двух источников, согласно которой в Крым были перемещены шесть ядерных боеголовок.