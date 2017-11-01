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Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом
Оккупационные службы на аннексированном полуострове в ночь на 1 ноября полностью прекратили движение транспорта и пешеходов через админграницу с Украиной. Об инциденте на административной границе сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Попасть на полуостров или покинуть его через КПП нет возможности, сообщает "Диалог.UA".
"Причины таких действий неизвестны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", – говорится в сообщении ведомства. В погранслужбе уточняют, что из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока скопления автомобилей и очередей граждан нет. "В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка",
Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок", – добавили пограничники. В свою очередь, погранслужба Российской Федерации сообщает, что "ходы - выходы" перекрыты по техническим причинам, суть которых не уточняется.
Ранее сообщалось: в РФ планируют возвести забор на границе с аннексированным Крымом.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, граница, пограничники, пункт пропуска, ГПСУ
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