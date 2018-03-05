УЗ открывает онлайн-продажу билетов на международные поезда

05.03.2018 15:30

С 5 марта компания Укрзализныця расширяет перечень международных поездов, на которые билеты будут продаваться в онлайн-режиме.



Как сообщает replyua.net, об этом Евгений Кравцов, исполняющий обязанности председателя правления УЗ, пишет на своей странице в Фейсбуке. «Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса – Перемышль и № 753/754 Ковель – Хелм. К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении», - отметил Кравцов.



Напомним, что на праздничные дни 8 марта УЗ внесла коррективы в расписание, назначив несколько дополнительных поездов. Ранее стало известно, что компания заключила контракт на поставку локомотивов американской компании Дженерал Электрик. Стоимость каждого тепловоза достигает четыре миллионов долларов.