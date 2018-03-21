Порошенко «обрадовал», назвав реальные сроки вступления Украины в НАТО

21.03.2018 19:58

Наша страна старается выполнить все необходимые требования для членства в Североатлантическом Альянсе и Евросоюзе как можно быстрее. До конца следующего года мы надеемся получить план действий для этого. Следовательно, на протяжении ближайших десяти лет Украинское государство планирует стать членом НАТО, о чем в интервью изданию Hamburger Abendblatt заявил гарант Конституции Украины Петр Порошенко, пишет replyua.net. При этом украинский лидер отметил, что государство желает присоединиться к Альянсу как можно быстрее.



В частности, он заявил: «Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса». Также, по словам Петра Порошенко, страны-члены НАТО могли бы поучиться в нашей страны, как можно противостоять государству-агрессору Российской Федерации. Кроме того, по словам украинского лидера, членство Украины сделает NATO гораздо сильнее и более эффективнее.



Помимо прочего президент подчеркнул, что после предоставления Украине статуса «страны-аспиранта», нам необходим план действий для получения полного членства в Североатлантическом Альянсе. Петр Порошенко отметил: «Мы хотим получить этот план действий до конца 2019 года». Также президент добавил, что Украина стремится «как можно быстрее» выполнить все требования для членства в НАТО и ЕС.