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«Укрзализныця» напоминает пассажирам о переходе на летнее время
23.03.2018 14:55
ПАО «Укрзализныця» напоминает, что 25 марта в Украине состоится переход на летнее время. Отправление и прибытие поездов на билетах указывается уже с учетом этого перехода, сообщает пресс-центр УЗ.
В связи с переходом на летнее время 25 марта 2018 г. в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на 1:00 вперед.
В билетах на поезда формирования ПАО «Укрзализныця» указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
Напомним, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 г. №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».
С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ПАО «Укрзализныця».
Теги: Укрзализниця, летнее время
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