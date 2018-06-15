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В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей

15.06.2018 19:35
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В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей

Происшествие случилось сегодня, 15 июня, около 6 часов утра в Киеве. В районе Южного вокзала водитель автобуса, перевозящего учеников языковой школы, скончался прямо во время движения. В транспорте находилось 25 детей и сопровождающий их учитель. Именно он смог остановить неконтролируемый транспорт.

Об этом сообщает Информатор.

Трагедия произошла в 06:20 на ул. Ивана Огиенко. Автобус направлялся в сторону Воздухофлотского проспекта. Во время движения водителю стало плохо, из-за чего он потерял сознание. В результате этого автобус стал неконтролируемым и его повело в сторону проезжающего рядом легкового автомобиля Chevrolet Lacetti.

В салоне автобуса находилось 26 человек — 25 учеников языковой школы и их учитель. В момент инцидента ему удалось взять под контроль движущийся автобус и остановить его. Дети не пострадали.

Рядом оказалась машина полиции, которую и подозвали прохожие. Правоохранители вызвали карету скорой помощи, однако прибывшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Киев, автобус, водитель
 
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