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В Киеве во время движения умер водитель автобуса, перевозивший детей
Происшествие случилось сегодня, 15 июня, около 6 часов утра в Киеве. В районе Южного вокзала водитель автобуса, перевозящего учеников языковой школы, скончался прямо во время движения. В транспорте находилось 25 детей и сопровождающий их учитель. Именно он смог остановить неконтролируемый транспорт.
Об этом сообщает Информатор.
Трагедия произошла в 06:20 на ул. Ивана Огиенко. Автобус направлялся в сторону Воздухофлотского проспекта. Во время движения водителю стало плохо, из-за чего он потерял сознание. В результате этого автобус стал неконтролируемым и его повело в сторону проезжающего рядом легкового автомобиля Chevrolet Lacetti.
В салоне автобуса находилось 26 человек — 25 учеников языковой школы и их учитель. В момент инцидента ему удалось взять под контроль движущийся автобус и остановить его. Дети не пострадали.
Рядом оказалась машина полиции, которую и подозвали прохожие. Правоохранители вызвали карету скорой помощи, однако прибывшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Киев, автобус, водитель
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