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Денисова и Москалькова согласовали посещения Сенцова и Вышинского
Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова договорилась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой договорились взаимных посещениях политзаключенных, в том числе Сенцова и Вышинского.
На своей странице в соцсети Денисова отметила: «Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую оказывали друг другу в письмах».
При этом она уточнила, что даты визитов стороны еще обсуждают.
В свою очередь Москалькова в комментарии российским СМИ отметила, что намерена вместе с Денисовой посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Она сообщила: «После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна».
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, тюрьма, политзаключенные
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