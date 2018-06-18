Денисова и Москалькова согласовали посещения Сенцова и Вышинского

18.06.2018 21:48

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова договорилась с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой договорились взаимных посещениях политзаключенных, в том числе Сенцова и Вышинского.

На своей странице в соцсети Денисова отметила: «Завершилась встреча с Уполномоченным РФ Татьяной Москальковой. Обсудим возможность синхронности первых наших посещений. Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую оказывали друг другу в письмах».

При этом она уточнила, что даты визитов стороны еще обсуждают.

В свою очередь Москалькова в комментарии российским СМИ отметила, что намерена вместе с Денисовой посетить украинского политзаключенного Олега Сенцова. Она сообщила: «После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна».

Источник: https://donpress.com