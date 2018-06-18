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Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого
Сегодня искусственно возникает вопрос в обществе, а нужно ли прививать детей. Вопрос, который не подлежит обсуждению и даже самой маленькой дискуссии – детей прививать обязательно надо. Задача медицинских работников, государства обеспечить детей качественными вакцинами, контролем за состоянием здоровья, обучить родителей адекватным действиям до и после вакцинации.
Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал самый известный педиатр страны доктор Евгений Комаровский.
По его словам, обсуждение темы вакцинации находится за пределами мирового интеллекта. Ответ один, сколько бы кто теорий не выдвигал, а вакцинацию все равно нужно делать. «Беда ведь в том, что каждый день в стране заболевают корью десятки детей и взрослых. И это все в 21 веке, но мы ничего поделать не можем и при этом обсуждаем вопрос вакцин», – возмутился Комаровский.
Он добавил, что кроме как «позорище» не назовешь обсуждением необходимости прививать детей. Действительно, эту тему обсуждать надо, но в совершенно другом ключе: где мы взяли вакцину, какая она, где она хранится и так далее. Это должно нас волновать, но никак не сама дилемма прививать ребенка или нет.
Теги: Донбасс, прививка, доктор, вакцинация, Евгений Комаровский
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