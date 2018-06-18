Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого

18.06.2018 08:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого

Сегодня искусственно возникает вопрос в обществе, а нужно ли прививать детей. Вопрос, который не подлежит обсуждению и даже самой маленькой дискуссии – детей прививать обязательно надо. Задача медицинских работников, государства обеспечить детей качественными вакцинами, контролем за состоянием здоровья, обучить родителей адекватным действиям до и после вакцинации.

Как передает replyua.net, такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал самый известный педиатр страны доктор Евгений Комаровский.

По его словам, обсуждение темы вакцинации находится за пределами мирового интеллекта. Ответ один, сколько бы кто теорий не выдвигал, а вакцинацию все равно нужно делать. «Беда ведь в том, что каждый день в стране заболевают корью десятки детей и взрослых. И это все в 21 веке, но мы ничего поделать не можем и при этом обсуждаем вопрос вакцин», – возмутился Комаровский.

Он добавил, что кроме как «позорище» не назовешь обсуждением необходимости прививать детей. Действительно, эту тему обсуждать надо, но в совершенно другом ключе: где мы взяли вакцину, какая она, где она хранится и так далее. Это должно нас волновать, но никак не сама дилемма прививать ребенка или нет. 



Теги: Донбасс, прививка, доктор, вакцинация, Евгений Комаровский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх