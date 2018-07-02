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«Самый высокооплачиваемый» заместитель главы ДонОГА покинул свой пост
Должность заместителя главы ДонОГА покинул заместитель Владислав Лаврик.
Как передает replyua.net, об этом, ссылаясь на собственные источники, информирует информационный портал «Вчасно». Отметим, что «предувольнительная» декларация была опубликована на сайте НАЗК ещё вчера. Отметим, что заместитель главы Донецкой ОГА за период этого, 2018 года, получил заработную плату в размере свыше 405 тысяч грн. Следует напомнить, что за прошедший 2017 год он задекларировал заработную плату свыше одного миллиона гривен. Таким образом, прозвище «самого высокооплачиваемого» было дано Лаврику не случайно, ведь даже президент Украины и премьер-министр Владимир Гройсман получили заработной платы меньше.
Также Владислав Лаврик в декларации указал 31 тысячу гривен пенсионных выплат и дважды полученную одноразовую финансовую помощь – 2,7 тысячи гривен, выданную управлением соцзащиты Лиманского городского совета, и 240 тысяч гривен от Донецкого областного комиссариата. Напомним, что Владислав Лаврик – первый служащий в руководстве Областной гражданской администрации, что не был приведён туда Павлом Жебривским. Среди заместителей председателя, госсслужащий оказался дважды рекордсменом – первый рекорд по зарплате, а второй – по сроку службы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Гройсман
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