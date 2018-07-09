- Порошенко отправился на саммит Украина – ЕС: что сегодня будут обсуждать в Брюсселе10:55
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ10:15
- Ситуація на Азовському морі критична, українців попередили про нову загрозу08:45
- Кабмин Украины выделил 12 миллиардов гривен на поддержку Донбасса08:30
- Банки массово блокируют карточки украинцев08:15
- Среди пенсионеров из числа ВПЛ 59% не получают выплаты07:48
- «Хочет контролировать всю Украину»: Киев предупредили, что Путин готовится к новой войне07:35
- «Скотчем залатают»: в Крыму лопнул паром на Керченской переправе07:12
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ
За минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение.
Так, на Луганском направлении было спокойно, в то время, как на Горловском и Светлодарском направлениях оккупанты стреляли в районе населенных пунктов Южное и Светлодарск. Возле Южного один военнослужащий ВСУ получил ранения.
В то же время, на Донецком и Мариупольском направлениях за прошедшие сутки было горячо. Противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 18 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Под огнем боевиков находились защитники Авдеевки, Марьинки, Водяного, Широкино, Лебединского, Павлополя и Талаковки.
С начала суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Попаснянском и Мариупольском направлениях. Под обстрел попали позиции Объединенных сил возле Новозвановки и Водяного.
По данным разведки, двое боевиков получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ
- Боевики нанесли урон военным
- Попасная оказалась под обстрелом противотанковых управляемых ракет и гранатометов
- В Мариуполе слышна канонада - работают "Грады"
- Боевики снова обстреляли контрольный пост «Марьинка»
- Боевики накрыли Авдеевку. Есть раненые
- Боевики обстреляли Зайцево, обвинили ВСУ и попались на лжи
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда22:20
- Битва за Донбасс: геополитические перспективы22:00
- Оккупанты дорезают шахты Донбасса21:40
- Россия вывозит с Донбасса вывозят зерно, а завозит всякое дер*мо21:20
- Колумбийский опыт для Донбасса: в чём суть 21:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев20:20
- Важно для жителей Донетчины: опубликован новый график работы Ощадбанка у линии разграничения20:00
- Миротворцы для Донбасса: нужно дожать Россию и Верховную Раду19:45
- Порошенко отправился на саммит Украина – ЕС: что сегодня будут обсуждать в Брюсселе10:55
- Паспортная проблема переселенцев из Донбасса: как получить прописку?10:37
- Боевики нарастили число обстрелов: ранен боец ВСУ10:15
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Самые искренние и самые фальшивые друзья по знаку Зодиака09:47
- Жертвами стихийного бедствия в Японии стали 85 человек09:19
- Психические возможности каждого знака зодиака09:00
- Ситуація на Азовському морі критична, українців попередили про нову загрозу08:45
- Кабмин Украины выделил 12 миллиардов гривен на поддержку Донбасса08:30
- Банки массово блокируют карточки украинцев08:15
- Как правильно выбрать арбуз09:58
- Носить галстуки вредно для здоровья08:00
- Донбасский фронт: итоги первого месяца лета20:40
- "Зачистка" и сделка: признаки того, что Кремль "сдает" Донбасс17:30
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу16:50
- Путин продолжает наступление на Украину09:45
- Как не подхватить инфекцию в маршрутке: репортаж из Мариуполя19:20
- Медики объяснили, от чего может тошнить в летний период22:32
- Как избавиться от «проклятия отпуска»22:10
- Названы полезные для здоровья свойства поцелуев21:30
- Началось? Страшные новости с Донбасса
- В Горловке оккупанты к чему-то готовятся
- Мобилизация в оккупации: чего ожидать Донбассу
- Волкер сказал, чего ждать Донбассу от встречи Трампа и Путина
- Битва за пенсии для переселенцев: вранье Кабмина и горькая правда
- Пенсионный вопрос: Минсоцполитики перестало утверждать, что "бабушки финансируют терроризм", но нашли новую страшилку
- В Донбасс SOS прокомментировали отличную новость для переселенцев
- Циничный грабеж: как обирают людей во время перевозок у донбасских КПВВ
- Тотальный грабеж Донецка продолжается
- Жители Донбасса рассказали СММ ОБСЕ о мучении при пересечении линии разграничения