Чемпион по контрабанде: из Украины вывозят самое ценное, масштабы поражают

15.07.2018 18:46

Украина по контрабанде обогнала даже признанных «чемпионов» — страны Латинской Америки

Украина находится на первом место по экспорту контрабандной древесины в ЕС, обгоняя даже страны Африки и Латинской Америки. Об этом сказано в в докладе британской неправительственной организации Earthsight, которая изучает проблемы незаконной вырубки лесов по всему миру.

Эксперты компании утверждают, что во время действия моратория на вырубку леса, в обход национального законодательства, а также регламентов и сертификаций ЕС, украинский лес рубят и вывозят гигантскими темпами: что за четыре года его экспорт в страны ЕС вырос на 75%, превысив отметку в миллиард евро в 2017 году.

«Наши данные говорят о том, что сотни государственных компаний участвуют в систематическом, сознательном нарушении широкого круга правил при заготовке леса», — отмечают эксперты.

По словам исследователей, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.

Мониторинг 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины показал, что от 67 до 78% рубок являются неоправданными и незаконными. Получается, что незаконная санитарная вырубка составляет на данный момент 38-44% от общего производства и экспорта леса.

В компании Earthsight уверены, даже если лесохозяйственные предприятия продают древесину не напрямую, а в соответствии с законом на аукционах, те часто проходят непрозрачно, и большая часть продукции в результате попадает на «теневые» лесопилки. Эксперты уверены, что количество таких лесопилок уже превысило 12 тысяч.

В Евросоюзе с 2013 г. действует Регламент ЕС, который устанавливает критерии экспорта древесины на рынок стран ЕС. Он запрещает импорт деревьев, незаконно полученных в стране происхождения, а еще требует от импортеров проводить юридические проверки «с должной осмотрительностью» для минимизации риска попадания незаконной древесины на внутренний рынок Евросоюза.

Однако исследование Earthsight показывает, что этот закон не работает, и древесина незаконного происхождения систематически попадает на рынки ЕС, причем среди покупателей этой древесины три крупнейших производителя деревянных панелей в мире, крупнейшая в мире бумажная компания и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе.

Напомним, «благодаря» контрабанде Государственный бюджет Украины недополучает миллиарды гривен. дним из лакомых «потоков» на западной границе является «переброска» контрабандных сигарет в Европу.

Сейчас силовики вплотную занялись Львовской табачной фабрикой и в ближайшее время готовятся озвучить громкие факты. Этому предприятию и его владельцам до сих пор удавалось избежать ответственности, смогут ли в этот раз?

Также сообщалось, что во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области им пришлось применять огонь. Однако и сегодня в том же направлении контрабандисты вынудили их стрелять.

«Неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничников отдела «Красноильск» Черновицкого отряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд. Пограничники вынуждены были защищаться и применять табельное оружие по ногам одного из правонарушителей. А сегодня пограничному наряду, в этом же направлении, в 100 метрах от линии границы, пришлось останавливать с предупредительным выстрелом вверх другую группу лиц с пакетами», — говорится в сообщении охранников границы.

Источник: https://politeka.net