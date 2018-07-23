Киев готовит ответ Москве на перехват судов в Азовском море: появились подробности

23.07.2018 14:25

Украина начала переговоры с США и ЕС о введении санкций против черноморских портов России в ответ на многочисленные задержания представителями российских силовых ведомств в Азовском море следующих в Украину судов.

Ка передает replyua.net, об этом в интервью журналистам заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



«Мы предложили инициативу провести заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), проводим работу с нашими американскими и европейскими партнерами. Я считаю, что зеркальные меры должны быть применены к портам РФ в Черноморском бассейне: ограничение торговых операций с ними, ограничение судозаходов. Мы над этим работаем, и я надеюсь, что это будет сделано», - сказал министр.



Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина не будет мириться с массовыми задержаниями российскими силовиками следующих в Украину судов в Азовском море и примет меры чтобы прекратить подобные провокации.