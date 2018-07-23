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В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки

23.07.2018 15:40
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В Одессе похитили статую "продвинутой" кошки

Неизвестные украли еще одну фигуру, установленную в рамках проекта «Одесские коты», сообщает Думская.
На этот раз была похищена композиция «Пушинка» в переулке Маяковского — гипсовая кошка, которая сидела на скамейке и лапкой играла с рыбками, нарисованными на планшете.
Об этом рассказал Сергей Рудюк, учредитель компании, установившей статую.  
«Я прошу СМИ написать об этом событии, чтобы как можно больше людей узнали, что памятник из гипса, покрыт пластиком и краской, что он не бронзовый и ничего не стоит! Пишите в заголовках: «В Одессе воруют гипсовые памятники, которые ничего не стоят»! В свою очередь коллектив «Скай» обязуется вернуть скульптуру на свое место за свой счет и сделать конструкцию еще надежней», — говорит Рудюк.
Ранее воры похитили тоже неметаллическую скульптуру, изображавшую любимого кота Михаила Жванецкого.



Теги: Одесса, кошка, кража, статуя
 
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