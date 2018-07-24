Доллар экономят, украинцам готовят сюрприз: новый прогноз

24.07.2018 18:26

Новая неделя на межбанке началась с небольшого подорожания доллара: утром 23 июля он поднялся на 3 копейки — до 26,42-26,47 грн./$

По мнению финансистов, на рынке наблюдается оперативная коррекция, сообщает politeka.

По словам экспертов, уже традиционно в понедельник не ощущается заметного роста спроса на доллар из-за требования Нацбанка по резервированию гривневых средств под покупки валюты за день. В первый день недели бизнесу это особенно невыгодно, поскольку он теряет начисление депозитной процентной ставки за два дня (субботу и воскресенье). Отсюда и небольшие валютные покупки.

Скромный валютный спрос позволяет НБУ не выходить на торги, и экономить доллары.

Как прогнозируют финансисты, на этой неделе ожидается новое валютное подорожание.

«На этот раз из-за выплат Госказначейства по НДС, которое ожидается во вторник-среду, экспортеры сократят продажи доллара, как только к ним на счета начнут поступать крупные выплаты по налогу», — обещают банкиры.

Напомним, стало известно, что приведет к обвалу гривны. По словам экономического эксперта Сергея Фурсы, Украина вошла во вторую половину лета, а это значит, что гривна готовится к сезонному осеннему ослаблению. Кроме того, есть еще одна причина, которая могла привести к падению гривны.«На следующей неделе будет большое погашение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые принадлежат нерезидентам. Возможно, накануне этого растет спрос на валютные ОВГЗ. Люди пытаются уменьшить риски, которые могут возникнуть, если нерезиденты начнут выходить после 25 июля», – подчеркнул Фурса.

Стабильность гривны напрямую зависит от траншей МВФ. При благоприятной ситуации (предоставлении валютного транша) курс доллара вырастет до 29-29,5. Если же через определенные «кулуарные» вопросы чиновников Украина транш не получит, то гривна обвалится.