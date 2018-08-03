Ни Майдан, ни выборы не помогут: Саакашвили озвучил необычный способ изменить Украину

03.08.2018 16:08

Михеил Саакашвили считает, что Украину спасет только прямая демократия.

Политик Михеил Саакашвили предложил способ сломать коррупционно-олигархическую политическую систему в Украине. О своих планах он написал на Facebook.

«Вариант 1. На президентских выборах побеждает честный человек, который искренне намерен провести все необходимые реформы. Но генпрокурора утверждает Рада, подконтрольная олигархам. Кабмин тоже формирует Рада. И принимает законы, а также отменяет законы тоже не президент — а все та же Рада», — пишет политик.

«Вариант 2. Народ выходит на новый Майдан и меняет всех старых на абсолютно новых. Всех без исключения. А вы уверены, что новые будут хоть чем-то лучше, чем старые? Ведь два раза уже меняли старых на новых — и что из этого вышло? Кроме того, убрав всех старых, вы разрушите лишь фасад Системы. Ее фундамент — олигархи и бесчисленные местные князьки, обладающие огромными денежными и медиа-ресурсами — останутся. И они сразу же начнут искать подходы к «новым». Кто-то не устоит перед огромными деньгами, кого-то дискредитируют подконтрольные им СМИ — и вот так «новые» очень быстро превратятся в «старых». И что дальше? Снова выходить на Майдан?», — задается вопросом он.

Третий вариант, предложенный политиком — собрать 3 миллиона подписей за всеукраинский референдум по народной инициативе и ввести прямую демократию.

«Честным людям, чудом не превратившимся в дерьмо в украинской политике, перестает быть нужным идти на договорняки и компромиссы с мразями ради того, чтобы хоть чего-то добиться. Не хотят эти мрази увольнять коррумпированного генпрокурора-электрика — значит, можно обратиться к людям. Люди поддержат, соберут 100 тысяч голосов за референдум по этому вопросу — и на референдуме отправят электрика в отставку… А если наш честный президент, которого мы изберем на выборах, окажется не столь уж честным, и начнет грабить страну и народ, как его предшественники, то мы сможем отправить его в отставку, как только поймем, что он из себя представляет. И Раду распустить сможем, если увидим, что там снова поселились уголовники, которым место на нарах. И Кабинет министров сможем отправить в отставку, если их слова будут расходиться с делом. И так во всем», — предложил Саакашвили.

О подробном плане сбора подписей и проведения референдума он пообещал рассказать не позже, чем через неделю.

Ранее лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили объяснил, зачем украинские власти терроризируют владельцев автомобилей на еврономерах. «Драконовские пошлины на автомобили были введены с одной единственной целью — помочь стать миллиардером Тариэлу Васадзе, производителю «Ланосов». И он им стал — за счет грабежа миллионов простых украинцев. Параллельно эти пошлины помогли стать очень богатыми людьми и множеству таможенников», — отметил Саакашвили.

Политик подчеркнул, что власти начали специально сталкивать лбами украинцев. По его словам, правительство играет на чувствах людей, которые ранее покупали автомобили, растаможенные по этим драконовским пошлинам. Цель таких действий — настроить их против владельцев авто на еврономерах.

Источник : https://politeka.net