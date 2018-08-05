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В Украине хотят запретить лампы и градусники со ртутью
Украина может остаться без градусников, ламп, зубных пломб — в Минприроды представили на общественное обсуждение законопроект о ратификации Украиной Минаматской конвенции. Если документ ратифицируют, под запрет попадут все товары, содержащие в себе ртуть или если она используется при их производстве. Минаматскую конвенцию начиная с 2013 года уже подписали около 130 стран, 94 из них — уже ратифицировали ее.
"Сейчас документы на ратификацию находятся на внутреннем правительственном согласовании. Надеемся на поддержку общественности для того, чтобы как можно быстрее ратифицировать документ", — заявил замглавы Минэкологии Николай Кузьо.
К этому в Минэкологии добавляют, что главная цель этой инициативы — снизить риски для экологии страны и здоровья граждан.
"По нашим оценкам, внедрение положений Конвенции для бизнеса не будет критичным, — рассказал "Сегодня" директор департамента экобезопасности Минэкологии Сергей Лукьянчук. — Производство приборов, которые запрещает Конвенция, в Украине отсутствует. Речь идет лишь об импорте, но его объемы — мизерны. Кроме того, Конвенция подразумевает постепенное прекращение и добычи ртути, а Украина ее не добывает". По словам Лукьянчука, запрет не будет мгновенным.
"Будет разработан план внедрения Конвенции, и будем постепенно выводить из оборота все то, что попадает под запрет, тем более что мы уже наблюдаем тенденцию перехода, например, с люминесцентных ламп (их производство сопровождается выбросами ртути в атмосферу) на диодные. Последние уже производят в Украине, они недорогие и выгодные в эксплуатации. А объем импорта люминесцентных ламп — 10% от общего количества. Гораздо реже используются и ртутные термометры".
В правительстве уточняют — после введения запрета на ртутные приборы изымать их из продажи и у частных потребителей никто не будет — они просто выработают свой ресурс, а им на смену придут более безопасные товары. Под вето попадут не только градусники и лампы: ртуть используется при производстве зубных пломб, косметики и даже цемента. Опрошенные нами стоматологи рассказали, что одобряют запрет на "ртутные" пломбы: "Из-за них у многих людей случаются рецидивы". А вот в аптеках говорят, что ртутными градусниками интересуются чаще, так как они дешевле аналогов — 14 грн против 70 грн.
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, бизнес, лампа, запрет, экология, ртуть, Министерство природы
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