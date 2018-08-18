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Цены на продукты в Украине и Польше: за что украинцы платят в два раза больше
18.08.2018 21:56
Если сравнить цены на оптовых рынках Украины и Польши, окажется, что отечественные овощи, фрукты и зелень минимум на 20% дороже, чем польские.
Так, картофель в Польше продают на 50 копеек за килограмм дешевле, чем в Украине. Кило свеклы стоит почти на две гривни меньше. За килограмм слив в Польше просят 8 гривен (в эквиваленте), в Украине – 10. Зелень в Украине продается и вовсе вдвое дороже, чем в соседней стране. За салат и петрушку украинские продавцы требует 50-60 гривен.
По данным за февраль 2018 года, средняя зарплата в Польше составляла 4600 злотых, что примерно равно 1350 долларов. В Украине сейчас средняя зарплата, по данным официальной статистики, составляет 9 141 гривну – около 330 долларов.
Источник from-ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, продукты, цены
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