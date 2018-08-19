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ЗРК "Бук" в Киеве на глазах у очевидцев протаранил бизнес-центр — резонансные кадры и подробности
Инцидент произошел после окончания репетиции Парада ко Дню Независимости. "Бук", по словам очевидцев, не смог сманеврировать и врезался в угол бизнес-центра Astart.
Соответствующие кадры разместили в Сети "Киев Оперативный" и "Громадьске", передает "Диалог.UA".
Некоторые свидетели ЧП стали убегать от места инцидента думая, что установка вооружена боевыми ракетами. Но, как оказалось, их испуг был напрасен. При этом остальные киевляне аплодисментами приветствовали военную технику.
По некоторым данным, водитель "Бука" мог потерять управление при маневре. Военный объяснил, что снаряды в установке были не боевыми. В результате неприятного происшествия никто не пострадал.
В тоже время в соцсетях пользователи активно обсуждают произошедшее. "А ребята реально на полигоне репетировали. Но думаю там брусчатка, и катки просто "поплыли", "Понастроили бизнес-центров, проехать негде" - пишут в обсуждениях.
Теги: Донбасс, Киев, парад, репетиция, День Независимости, ЧП, ДТП, военная техника, ракетный комплекс
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