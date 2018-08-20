27 лет независимости: цифры и факты

20.08.2018 16:35

24 августа 1991 года в Киеве было принято исторический документ – Акт провозглашения независимости Украины. Юридически наше государство стало самостоятельным, но фактически – только в последние годы. Какие тенденции господствуют в экономике и обществе сегодня, анализировал Центр общественного мониторинга и контроля.





Экономика

Во втором квартале 2018 года реальный ВВП Украины вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Экономисты говорят, что такое влияние имеет рост торговли с Европой.

Спустя почти 4 года действия Соглашения об ассоциации с ЕС 42% украинского экспорта приходится на Европу. В списке товаров – 366 позиций, среди которых такие неожиданные, как лыжное оборудование или улитки. По данным Минэкономразвития, Украина является одним из крупнейших поставщиков курятины, яиц, подсолнечного масла и сливочного масла в страны Евросоюза.

При этом Украина постоянно уменьшает товарооборот с Россией. Как известно, в 2015 году мы полностью отказались от российского «голубого топлива». И, по решению стокгольмского арбитража, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. компенсации по «транзитному» делу.

По мнению председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, чтобы ускорить экономический рост, нужно «завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровления финансового сектора, противодействия коррупции и приватизации».

Реформы

Вопрос реформ один из самых актуальных в украинском обществе. С 2014 года власти начали обновление почти во всех сферах жизни: образовании, медицине, обороне, правоохранительной и судебной системе. Появилась новая патрульная полиция и Верховный суд (впервые в истории сформированный на основе открытого конкурсного отбора). ВСУ превратились в мощное профессиональное войско и заняли 8-ю строчку среди армий Европы. Были созданы антикоррупционные органы: Специальный антикоррупционная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции. Вскоре также будет сформирован Высший антикоррупционный суд, который эксперты считают одним из крупнейших достижений этого года.

«Хотел бы отдельно подчеркнуть, мы его (закон о Высшем антикоррупционном суде, - ред.) принимаем не для МВФ, как некоторые могут подумать. Мы его принимаем и не для Венецианской комиссии. Не для Совета Европы, не для ЕС или для США. Мы его принимаем для Украины», – прокомментировал решение Петр Порошенко.

Активно внедряется реформа децентрализации, благодаря которой местные общины получили деньги для развития. Сейчас создано 750 объединенных территориальных общин. По данным правительства, в этом году реализуется 477 локальных проектов на сумму свыше 4 млд грн. В основном – по энергоэффективности, строительству дорог, школ, садиков и медучреждений.

Общество

Возрождение национальной идентичности, отказ от советского прошлого, европейские демократические ценности – это то, чем живет украинское общество сегодня. От музыки, книг и фильмов и до религии. По данным Нацсовета по телерадиовещанию, благодаря языковым квотам сегодня 40% радиоэфира звучат украинские песни и 75% телеэфира – украинские передачи.

С 2014 года в Украине запрещены коммунистическая партия и тоталитарная символика. По данным Украинского института национальной памяти, декоммунизация почти завершена. За 4 года было восстановлено более 300 исторических названий городов и сел, переименовано более 50 000 улиц и площадей, сброшено почти 2,5 тысячи памятников тоталитарным вождям.

Украинцы открыли для себя Европу. В 2017 году ЕС либерализировал визовый режим с Украиной. Граждане с биометрическими загранпаспортами смогли путешествовать в 30 стран Европы без виз. За год этой возможностью воспользовались более миллиона украинцев.

Изменение общественных настроений позволило также начать объединение украинских православных. Уже осенью Вселенский Патриархат может принять решение о предоставлении украинской церкви автокефалии. По словам экспертов, это наконец нивелирует влияние Москвы и восстановит историческую справедливость.

«Судьба украинской церкви решается не в Москве или Константинополе, а в Киеве. Если раньше разлом между церквями был адекватным общественному разлому по истории и культуре, то сейчас в этом смысле общество более консолидированное на фоне конфликта с Россией», – убежден религиовед Виктор Еленский.

Международная поддержка

В марте 2018 года на официальном сайте НАТО появилась информация о том, что Украина стала аспирантом Альянса, а в июне Верховная Рада приняла закон о нацбезопасности, в котором закрепила стремление Украины к членству в ЕС и НАТО.

Со своей стороны, Запад неизменно поддерживает Украину на пути реформ и укрепления обороноспособности. США и ЕС непреклонны в продолжении экономических санкций против РФ за ее агрессию в отношении Украины.

«Это, несомненно, свидетельствует о том, что мир остается солидарным в оценке действий России в Крыму и на Донбассе и благосклонно относится к Украине», – убежден эксперт «Группы стратегических и безопасности студий» Сергей Герасимчук.

Сегодня в активе Киева – уникальные американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», согласованные 1 млрд финансовой помощи от ЕС и 250 млн оборонной поддержки от США. Аналитики уверены, что успешные реформы вместе с мощной международной помощью способны сделать Украину сильным и конкурентным независимым государством в мире.

Источник: Центра общественного мониторинга и контроля