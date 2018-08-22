Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз

22.08.2018 18:35

Обменный курс украинской национальной валюты до конца текущего месяца просядет до отметки выше 28 грн/$1. Такое мнение "Апостроф. Экономика" озвучил аналитик инвестиционной компании "Альпари" Максим Пархоменко.

"В целом падение гривны при более пессимистическом сценарии будет более глубоким и может достигнуть отметки 28,5 грн/$1", - сказал эксперт.

Курс гривны в середине июля перешел к стремительному снижению после многомесячного периода укрепления. В начале августа украинская национальная валюта пересекла отметку 27 грн/$1 и продолжила падение, остановившись только в третьей декаде августа.

Изменение динамики курса гривны в Национальном банке Украины (НБУ) объясняют отсутствием фундаментальных причин для обесценивания нацвалюты.

Источник: https://from-ua.com