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Мир на пороге Третьей мировой войны: странник во времени назвал дату и участников военного столкновения
Путешественник во времени считает, что человечеству не удастся избежать масштабного военного конфликта, который вспыхнет в третий раз за мировую историю.
Мужчина, который представился как Александр Смит, по его словам, является участником секретных экспериментов ЦРУ, которые проводились в 80-х годах двадцатого века, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Лига Новости Россия". В ролике, который обнародовали на YouTube-канале ApexTV, странник во времени поделился новыми подробностями событий на планете, которые произойдут в ближайшем будущем.
Смит утверждает, что в 2118 году вооруженное противостояние начнется между Соединенными Штатами и Северной Кореей, союзником которой станет страна-агрессор. Мужчина рассказывает, что конфликт, который начнется с малого, разгорится в масштабную войну, где будут задействованы ракеты. По словам странника во времени, результатом этого военного столкновения станет единство мира.
Ранее знаменитый экстрасенс рассказал о начале Третьей мировой войны и откуда КНДР начнет атаку. Напомним, ученые разработали правила ведения боевых действий в космическом пространстве. Также путешественник во времени рассказал о войне с пришельцами в 4000 году.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, мир
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