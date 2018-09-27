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Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила

27.09.2018 19:54
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Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила

Минобразования разработало новый порядок зачисления в детские сады. Проект документа обнародован для общественного обсуждения.
В первую очередь в детские сады будут зачислять детей, проживающих в пределах территории обслуживания учреждения. Примут и тех детей, у которых родные братья или сестры уже ходят в этот детсад. Детей работников этого же учебного заведения будут зачислять вне очереди.
Основатель учебного заведения или органы местного самоуправления смогут принимать решение о создании системы электронной регистрации заявок о зачислении детей в садик.
Общественное обсуждение проекта продлится до 24 октября 2018-го.
Источник from-ua.



Теги: Донбасс, детсад, правила, Министерство образования
 
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