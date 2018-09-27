Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила

27.09.2018 19:54

Минобразования разработало новый порядок зачисления в детские сады. Проект документа обнародован для общественного обсуждения.

В первую очередь в детские сады будут зачислять детей, проживающих в пределах территории обслуживания учреждения. Примут и тех детей, у которых родные братья или сестры уже ходят в этот детсад. Детей работников этого же учебного заведения будут зачислять вне очереди.

Основатель учебного заведения или органы местного самоуправления смогут принимать решение о создании системы электронной регистрации заявок о зачислении детей в садик.

Общественное обсуждение проекта продлится до 24 октября 2018-го.

Источник from-ua.