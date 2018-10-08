ВР хочет лишить наград артистов, выступающих в РФ

08.10.2018 16:00

Депутаты украинского парламента предложили инициировать персональные санкции для шестерых певцов, которые известны в России, и одного кинорежиссера. Как передает replyua.net, группа депутатов в проекте постановления №9156 требует лишить украинских певиц Таисию Повалий и Ани Лорак звания народных артисток, а Светлану Лободу и Виталия Козловского – званий заслуженных артистов Украины.



К тому же, предлагается лишить звания «народный артист Украины» представителей российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также российского кинорежиссера, сценариста и продюсера Владимира Бортко.



Причиной для этого шага авторы законопроекта называют вооруженную агрессию России против Украины, содействие и финансирование ею террористической деятельности в Украине, что нарушило территориальную целостность Украины, права и свободы ее граждан, временной оккупации территории.