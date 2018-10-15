Депутат от «Свободы» выстрелил себе в живот

15.10.2018 17:14

Сегодня средства массовой информации опубликовали статьи о том, что Петр Кузик, депутат Киеврады от партии «Свобода» выстрелил себе в живот. Многие СМИ предположили, что таким образом он пытался покончить жизнь самоубийством. По всей видимости, именно эти слухи и стали причиной того, что руководство ВО «Свобода» выступило с официальным комментарием по данному поводу, передает replyua.net.



Кристина Равлюк, пресс-секретарь объединения заявила, что информация, которую распространил целый ряд СМИ, относительно попытки суицида Кузика, оказалась неправдивой. По ее словам, то, что произошло с депутатом, является несчастным случаем. Беда пришла в тот момент, когда Кузик чистил свое наградное оружие, на которое у него имеется соответствующее разрешение. Он выстрелил в себя случайно.



«Не распространяйте фейк! Еще раз призываю вас не придумывать «сенсацию», а в соответствии со стандартами журналистики перезвонить пресс-секретарю (мой телефон включенный 24 часа в сутки) и уточнить информацию. В ином случае это дно, дно журналистики, либо осознанная провокация», - написала Кристина Равлюк на своей персональной странице в социальной сети Facebook.