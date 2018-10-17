Найден «черный ящик» разбившегося Су-27

17.10.2018 21:00

Поисковый отряд, работающий на месте вчерашнего крушения истребителя Су-27 в Винницкой области, обнаружил бортовой самописец, который также называют «черным ящиком». Такое заявление сегодня сделал Степан Полторак, глава Министерства обороны Украины, передает replyua.net.



«Вчера произошла трагедия - летчики погибли. Причины аварии пока не известны. Что касается самолета - он в этом году в июле прошел ремонт, и мы его получили с завода. «Черный ящик» нашли и сейчас проводится расследование», - рассказал министр, добавив, что вторым погибшим оказался представитель Нацгвардии Соединенных Штатов Америки.



Первым военным, который был за штурвалом истребителя, оказался 46-летний заместитель командира по авиации, заместитель главы Воздушного военного командования «Восток» Иван Петренко. Об этом ранее заявил Олег Струцинський, генерал, командир Воздушного командования «Восток». По его словам, погибший был летчиком первого класса. Его квалификация была намного выше, нежели у многих других пилотов. Коллеги Петренко говорят, что таких первоклассных летчиков, как он в Украине осталось не более 50 человек. Полет, который выполнял Петренко, был ознакомительным, а значит ошибку пилота можно исключить.