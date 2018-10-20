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Рак молочной железы: врач рассказал, как уберечь себя

20.10.2018 18:07
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Рак молочной железы: врач рассказал, как уберечь себя

Для того, чтобы обнаружить рак молочной железы, женщинам необходимо регулярно проходить процедуру онкологического скрининга.

Об этом ObozTV рассказал онколог Антон Шкиряк. Он уточнил, что ни одна из процедур, которые доступны у семейного врача, не заменит полноценной онкопроверки.

"Если вам семейный врач поставит термометр под мышку - это не значит, что он обнаружит у вас онкологический процесс молочной железы", - заверил Шкиряк.

Скрининг, пояснил врач, это процедура обследования молочной железы, которую проходят женщины, не имея никаких симптомов и показаний к диагностике.

"Если это женщина до 40 лет, то это ультразвуковое исследование, или очень популярная сейчас магнитно-резонансная томография. После 40 лет обязательно один или два раза в год, в зависимости от того, есть ли образование или нет, нужно сделать маммографию", - подчеркнул он.

Шкиряк также указал, что в случае с раком молочной железы нельзя забывать и об исключительной важности процедуры самообследования.

"В школах на разных занятиях для девочек показывают, рассказывают, как надо исследовать свою молочную железу. Но в нашем государстве, к сожалению, этого нет", - резюмировал онколог.

Источник : https://www.obozrevatel.com 



Теги: Донбасс, болезнь, врачи, молочная железа
 
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