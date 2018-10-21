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На улицах трупы, в воздухе кислота: сеть ужаснули фотографии из аннексированного Крыма (ФОТО)
В интернете опубликовали фотографий последствий произошедшей в оккупированном Россией Армянске экологической катастрофы. Как передает replyua.net, их разместила под псевдонимом RoksolanaToday&Крым в микроблоге Twitter.
В том числе, на фотографиях можно увидеть улицы Армянска, на которых лежат тела мертвых голубей. На капоте автомобиля – насекомые, которые едва передвигаются. Кроме того, сам город оказался накрытым кислотным туманом. Из-за него по округе в принципе рассмотреть ничего невозможно.
Ранее сообщалось, что жители города Армянск в Крыму начали бить тревогу в связи с экологической катастрофой еще в конце августа. Люди утверждают, что из-за выброса неустановленного вещества окисляются металлы, опадают с деревьев листья и умирают животные. В результате этого оккупационными властями было принято решение о временной эвакуации детей Армянска в лагеря и санатории.
Источник: https://replyua.net
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