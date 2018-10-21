Раскрыты планы Путина по Азовскому морю: подробности новой схемы

21.10.2018 21:49

Российская Федерация начала бросать все свои силы и ресурсы на то, чтобы превратить Каспийское и Азовское моря в свои территории

Об этом во время заседания комиссии заявила председатель безопасности и обороны Европарламента Анна Мотыга, пишет Хвиля.

По словам Фотыги, многие инвесторы сейчас готовы вкладывать средства в украинский Мариуполь, но Российская Федерация блокирует все инициативы, ограничивая свободу мореплавания.

«Сегодня Москва использует те же методы в Азовском море, которые она предпринимала в отношении порта в Эльблонге. Сегодня в регионе множество желающих, готовых инвестировать в Мариуполь, но Кремль все блокирует. Она пытается преобразовать Каспийское и Азовское моря в свои внутренние воды», — заявила Фотыга.

«Это один из элементов военной тактики России, а Азовское море сегодня является полигоном. Отсутствие мировой реакции лишь провоцирует Кремль на новые действия. Сегодня Россия испытывает цивилизованный Запад, в том числе в Балтийском и Средиземном морях. ЕС и НАТО необходимо ввести новые санкции против Кремля, нужно перейти от слов к действиям», — заявил советник Порошенко Константин Елисеев, выступая на заседании.

Также ранее сообщалось, что украинский флот готов применить силу, если Россия продолжит накалять ситуацию в Азовском и Черном море.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко в интервью ВВС.

«Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла…», – заявил Воронченко.

По его словам, ВМС Украины даже малыми силами на море способны выполнять соответствующий перечень заданий.

«Возможны столкновения. Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, потенциал не таков, но свое задание будем выполнять… Второго Крыма не будет, ситуация не повторится», — заверил Воронченко.

Источник: https://politeka.net