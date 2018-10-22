Горбачев оскорбил Дональда Трампа: Его действия не от большого ума

22.10.2018 09:01

Экс-президент СССР Михаил Горбачев упрекнул Вашингтон в стремление повернуть вспять политику ядерного разоружения

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который подписал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) назвал решение Вашингтона о выходе ошибкой.

По его словам, такими соглашениями надо дорожить, а администрация американского лидера Дональда Трампа таким образом «подорвет усилия, которые были приложены».

«Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от РСМД — это ошибка», – сказал Горбачев.

По его словам, достигнутые соглашения необходимо сохранять, потому что в них предусматривается контроль.

«Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название «стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении», — добавил экс-президент СССР.

Он также поддержал президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия в случае ядерной угрозы нанесет ответный удар, граждане страны «попадут в рай, а остальные сдохнут».

«Я полностью согласен с ним, он призывает к выполнению подписанных договоров. Выступление президента России очень поучительно», — сказал он, добавив, что соглашения и ограничения ядерного оружия надо сохранять для жизни на Земле.

Также ранее сообщалось, что США выходят с договора с Россией о контроле над ядерным вооружением, который был подписан в 1987 году. О соответствующем решении объявил Дональд Трамп.

Соглашение было подписано в 1987-м между США и СССР. Оно запрещало ядерные ракеты наземного запуска с диапазонами от 500 до 5500 км.

Договор был подписан Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым. После того, как соглашение вступило в силу, было уничтожено почти 2700 ракет ближнего и среднего радиуса действия. Это прекратило опасное ядерное противостояние между США и СССР.

Стоит отметить, что давним противником договоров о контроле над вооружениями является советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, Россия нарушает соглашение от 1987-го.

Источник : https://politeka.net