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Осенние каникулы в школах 2018: обнародован окончательный график
Уже совсем скоро киевские школы опустеют на одну неделю, чтобы ученики, их родители и учителя смогли отдохнуть и набраться сил после двух месяцев обучения.
Об этом сообщают СМИ с сообщением на Минобразования.
В сообщении говорится, что в первой четверти обучение продлится до 26 октября.
По 4 ноября включительно, ответственность за домашние задания и прочитанные книги, переводится исключительно на родителей. А с понедельника, 5 ноября, учителя снова примут школьников в свои объятия.
После первой четверти для школ сделают паузу всего в одну неделю. Продлится вторая четверть до 29 декабря включительно (поскольку этот день является рабочей субботой, а 31 декабря 2018 года, понедельник, выходным).
График
Осенние каникулы: с 29 октября по 4 ноября.
Зимние каникулы: с 22 декабря по 7 января 2019 года.
Весенние каникулы: с 25 по 31 марта 2019 года.
У студентов первый учебный семестр в новом учебном году начался 3 сентября и закончится 21 декабря. Второй учебный семестр стартует 8 января. Занятия во втором семестре закончатся 31 мая.
Теги: Донбасс, школа, график, каникулы, осень
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