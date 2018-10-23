Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Осенние каникулы в школах 2018: обнародован окончательный график

23.10.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Осенние каникулы в школах 2018: обнародован окончательный график

Уже совсем скоро киевские школы опустеют на одну неделю, чтобы ученики, их родители и учителя смогли отдохнуть и набраться сил после двух месяцев обучения.

Об этом сообщают СМИ с сообщением на Минобразования.

В сообщении говорится, что в первой четверти обучение продлится до 26 октября.

По 4 ноября включительно, ответственность за домашние задания и прочитанные книги, переводится исключительно на родителей. А с понедельника, 5 ноября, учителя снова примут школьников в свои объятия.

После первой четверти для школ сделают паузу всего в одну неделю. Продлится вторая четверть до 29 декабря включительно (поскольку этот день является рабочей субботой, а 31 декабря 2018 года, понедельник, выходным).

График

Осенние каникулы: с 29 октября по 4 ноября.

Зимние каникулы: с 22 декабря по 7 января 2019 года.

Весенние каникулы: с 25 по 31 марта 2019 года.

У студентов первый учебный семестр в новом учебном году начался 3 сентября и закончится 21 декабря. Второй учебный семестр стартует 8 января. Занятия во втором семестре закончатся 31 мая.



Теги: Донбасс, школа, график, каникулы, осень
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх