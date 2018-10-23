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В Украине пенсию начали выплачивать по-новому
В Украине пенсионеры начали получать выплаты не по регистрации места жительства («прописке»), а по месту фактического проживания. Его указывают в заявлении. Соответствующее постановление Кабинет министров принял 1,5 года назад. Об этом рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает «Gazeta.ua».
«Это было логичное решение Кабмина. В 2017 году оно решило проблемы с пенсиями переселенцев из Крыма и Донбасса», – пояснил он.
Кроме того, нововведения касались жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий. «Получить пенсию дома они не могут. Поэтому, например, едут в Харьков или регистрируются в соседнем селе. Таким образом, могут забрать свои выплаты», – отмечает экономист.
В Пенсионном фонде Украину рассказали, что согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», чтобы получить пенсию по фактическому месту жительства, необходимо предоставить паспорт или справку соответствующих органов с места регистрации. «В Украине время от времени возникают ситуации, когда человек получает пенсию незаслуженно. В то же время бывают случаи, когда выплат лишают несправедливо. Поэтому нужно провести инвентаризацию. Речь идет о цифровом анализе пенсионеров. Тогда увидим большую экономию пенсионных средств. Ведь не секрет, что при начислении пенсий есть злоупотребления и неточности», – подытожил Александр Охрименко.
Напомним, в Украине в следующем 2019 году порядка 10 миллионов пенсионеров подпадут под индексацию пенсий.
Источник: https://dnews.dn.ua
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