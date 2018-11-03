Целью Дениса Пушилина было «содействовие укреплению и возрождению Украины»

03.11.2018 08:19

В Интернете появились снимки агитационной листовки, в которой представлена краткая биография кандидата на пост «главы ДНР» Дениса Пушилина. Фото были опубликованы в Twitter пользователем БыльБылева.

В частности, избирателям сообщают, что Пушилин родился в Макеевке (ныне неподконтрольной), учился в местном городском лицее, служил в армии, затем поступил в Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры на факультет «Экономика предприятия».

Однако пользователи считают эти сведения не полными, так как приличная часть жизни, целых 12 лет, нынешнего врио «главы ДНР» с 2002 по 2014 год в биографии пропущена. Сказано только, что с 2002 года он совмещал учебу с трудовой деятельностью.

Затем описывается участие Дениса Пушилина в событиях 2014 года и дальнейшие его «достижения», вплоть до сегодняшнего дня, когда он претендует на должность «главы республики».

В тоже время сайт «Миротворец» дает более подробные сведения о жизни и деятельности Пушилина Дениса Владимировича.

«С 2002 года работал в торговой фирме „Солодке життя“. С 2011 — 2013 год являлся функционером движения „МММ“, был волонтером, а затем, когда на основе „МММ“ была создана одноименная партия, Пушилин стал ее членом», — информирует «Миротворец».

Известно также, что в 2013 году была официально зарегистрирована и внесена в Единый реестр общественных организаций всеукраинская партия «Ми маємо мету» (МММ), лидером которой являлся Пушилин. Примечательно, что согласно заявлению о регистрации, которое подписал Денис Владимирович, партия «Ми маємо мету» ставит перед собой задачу «содействовать укреплению и возрождению Украины как независимого, правового, демократического, суверенного и современного государства». На этот факт обратило внимание издание «Факты» в 2015 году.

Источник : https://donpres