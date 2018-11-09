Тонкости прописки по-новому: украинцев убеждают, что никаких рисков нет

09.11.2018 18:00

В Украине уже совсем скоро могут измениться правила прописки. В Верховной Раде наконец зарегистрировали законопроект, над которым Офис поддержки административных реформ работал еще с апреля. Новые правила регистрации места жительства основываются на доверии и не будут привязаны к праву собственности. Например, чтобы оформить прописку сегодня, нужно подать до пяти документов и зарегистрироваться только по тому адресу, где человек проживает не меньше полугода. При этом каждый украинец должен доказать свое право быть "оформленным" по этому адресу - нужно принести документ, подтверждающий право на проживание в конкретном месте. Это может быть акт о праве собственности, договор аренды или просто письменное согласие владельца жилья.

Вместо этого правительство хочет сделать регистрацию доверительным сервисом – человек просто приносит заявление, что живет по определенному адресу, и доказывать ему ничего не нужно. "Сегодня", после детального анализа законопроекта в предыдущем материале, связалась с Офисом поддержки реформ Министерства экономического развития и выяснила, как и какие риски учтены в новых правилах.

- Достаточно ли будет принятия только законопроекта №9218, чтобы изменить правила регистрации без ущерба?

- Все что необходимо изменить на уровне закона, содержится в Заключительных и переходных положениях законопроекта. Изменения на уровне актов Кабинета министров и ниже предстоит сделать в течение трех месяцев после принятия законопроекта.

С учетом того, что законопроект в целом вступит в силу с 1 января 2021 года, времени для изменения подзаконных актов достаточно.

- Не нужно ли будет вносить правки, например, в положения, которые касаются судебных повесток или других вопросов, связанных с правоохранительными органами и правосудием?

- Не нужно. Во всех процессуальных кодексах уже есть нормы о том, что коммуникация, в том числе направление судебных повесток, с участниками процесса (дела) осуществляется через представленный ими адрес, которым может быть даже электронная почта, и только в случае непредоставления такого адреса повестки направляются на зарегистрированный в установленном законом порядке адрес места жительства или места пребывания человека.

Если же его не удалось найти и там, или его зарегистрированное место жительства (пребывания) или работы неизвестно, то вызовы в суд осуществляются через объявление на официальном сайте судебной власти Украины.

- Как будут регулироваться вопросы избирательного процесса? Если появится более "свободная" форма регистрации, не будет ли риска спекуляций голосами? Как новые правила регистрации будут соотноситься, например, с реестром избирателей Украины? Не случится ли так, что один адрес будут "раздувать" за счет регистрации нескольких человек и тем самым манипулировать результатами выборов?

- Фальсификация местных выборов исключается за счет следующих факторов.

Регистрация места жительства по декларативному принципу осуществляется исключительно при условии идентификации личности. То есть, за регистрацией не может стоять вымышленный человек. Реальный же человек должен понимать, что статья 158-1 Уголовного кодекса предусматривает наказание за незаконное использование избирательного бюллетеня или голосование избирателем более одного раза.

Важным нововведением законопроекта является то, что реестры территориальных общин будут находиться между собой в беспрерывном электронном взаимодействии, а также во взаимодействии с Государственным реестром избирателей.

Это означает, во-первых, что никто теперь не сможет иметь одновременную регистрацию в двух и более реестрах территориальных общин. Сейчас такая практика существует. Во-вторых, обеспечивается однократность включения избирателя в Государственный реестр избирателей. В-третьих, будет постоянно поступать оперативная информация о количестве зарегистрированных или снятых с регистрации лиц в соответствующем населенном пункте. Эта информация важна для анализа того, есть ли отклонения от обычного уровня прибытия в населенный пункт или отъезда из него людей в связи с выборами.

Законопроект также предусматривает, что если с помощью программ реестра выясняется (на основе фамилий, возраста и пола), что по одному адресу регистрируется четвертая семья, то такая регистрация временно блокируется, и нужно подтвердить факт проживания. Указанный механизм предупредит массовую регистрацию по одному адресу (так называемые "адреса массовой регистрации", или "рукавички").

Сегодня, к сожалению, бывают случаи регистрации в одной квартире даже по 300 человек. Это потому, что по действующему законодательству собственник жилья может разрешить проживать у себя неограниченному числу людей. Согласие собственника является основанием для регистрации места жительства. Заметьте, действующее законодательство связывает регистрацию не с проживанием, как это должно быть и как это предлагает законопроект, а только с правом проживания. Есть право на проживание – могу регистрироваться, но не жить (а как жить в квартире где 300 человек?).

- В законопроекте говорится о бездомных, которые проживают в социальных заведениях, и других лицах, которые проживают в "социально-медицинских учреждениях". Их должны регистрировать уполномоченные представители этих же заведений. Не видите ли вы рисков в такой процедуре?

- Такая процедура работает уже два года согласно действующему закону (статья 6-1), и никаких рисков за это время не выявлено.

Законопроект облегчает жизнь людям, освобождая их от лишних процедур. Человеку предоставили место жительства в социальном заведении или общежитии и одновременно зарегистрировали его место жительства. Разве плохо? Это называется одновременное предоставление нескольких услуг исходя из одной жизненной ситуации. Законопроект предусматривает дисциплинарную ответственность уполномоченных лиц в случае, если они несвоевременно зарегистрируют человека.

- Не нанесут ли новые правила регистрации, в рамках которых человек не обязан доказывать свое право регистрироваться по тому или иному адресу, угроз для рынка аренды жилья? Не открывает ли, на ваш взгляд, новый подход доступа к большому количеству мошеннических операций с жильем?

- Никаких угроз нет. Напротив, эксперты информационно-правового портала "Украинское право" пришли к выводу, что если законопроект примут, то "очевидно, что права владельцев недвижимости теперь будут более защищены и расширены, поскольку во внесудебном порядке можно будет достаточно легко снять с регистрации лицо, которое уже не проживает в квартире или зарегистрировалось в квартире ошибочно или фиктивно".

Возможно, угрозы могли быть если бы правила игры касались не всего рынка аренды, а отдельного его сегмента. А так, или сдавай жилье по новым правилам, или уходи с рынка. Уже первые опыты со сдачей жилья по новым правилам укажут на то, что для арендодателя нет никаких проблем.

Почему существуют проблемы и мошенничество? Потому что действующее законодательство устанавливает связь регистрации места проживания с правом проживания в жилье, чем создает условия для манипулирования с имущественными и жилыми правами на жилье.

Например, документы о регистрации места проживания сохраняются только три года, поэтому после уничтожения документов лишь факт регистрации будет свидетельствовать о том, что владелец жилья давал согласие на жительство. Регистрация задним числом является одним из расширенных видов мошенничества. Когда все реестры территориальных общин перейдут на электронную платформу (а не на бумаге, как многие сейчас) и будут взаимосвязаны друг с другом, зарегистрироваться задним числом в них будет невозможно, как, впрочем, и подделка штампа в паспорте также перестанет быть источником мошенничества, поскольку везде будут использоваться данные реестров, а не паспорта.

Кроме этого, законопроект четко устанавливает, что факт регистрации или снятия с регистрации места жительства не является основанием для приобретения лицом или для лишения его каких-либо прав на жилье и другое имущество, находящееся по адресу зарегистрированного или снятого с регистрации места жительства.

Источник: https://from-ua.com