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Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит

12.11.2018 16:33
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Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит

«Укрзализныця» временно остановила продажу билетов

Это касается поездов дальнего следования, которые будут курсировать после 9 декабря.

Cвязана такая ситуация с проведением строительных работ перед запуском скоростных поездов в аэропорт «Борисполь». «Укрзализныця» вносит некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов.

«По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открыта», — отметили в «Укрзализныце».

Напомним, уже скоро экспресс должен начать курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь». С центрального железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт «Борисполь» можно будет добраться за 35 минут и 80 гривен.

Ранее «Укрзализныця» провела голосование за название скоростного экспресса.  Пользователям соцсети предлагали выбрать лучший из восьми вариантов названия: UZ Air Kyiv, Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аэрошатл или Лыбидь.

Однако пользователи сети оказались более креативными и вместо выбора среди предложенных вариантов, стали предлагать свои.

«Предлагаю название АЕРО-ГЛИСТ», «Ломучий вагон», «Берите такси», «Кравцов и Ко», «Коррупция», «Киев-Борисполь не экспресс», «Укролуп ! Начало», — писали в сети.

Также пользователи сети недоумевали, зачем вообще нужно это название.

«Позор. Все ‘экспрессные’ варианты сразу отпадают. Скорость же всего лишь 5Х км/ч. Региональный поезд по сути. В 19ом веке — пожалуй экспресс. А зачем вообще название? Ни в Кракове ни в Копенгагене подобных поездов ни какого ими не носят», — комментируют затею «Укрзализныци».

Отметим, украинцам напомнили о способах сэкономить на покупке железнодорожных билетов на фоне подорожания.

Также пользователи сети недоумевали, зачем вообще нужно это название.

 

«Позор. Все ‘экспрессные’ варианты сразу отпадают. Скорость же всего лишь 5Х км/ч. Региональный поезд по сути. В 19ом веке — пожалуй экспресс. А зачем вообще название? Ни в Кракове ни в Копенгагене подобных поездов ни какого ими не носят», — комментируют затею «Укрзализныци».

 

Отметим, украинцам напомнили о способах сэкономить на покупке железнодорожных билетов на фоне подорожания.

 

Источник: https://politeka.net 

 

 



Теги: Донбасс, продажа, билеты, Укрзализниця
 
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