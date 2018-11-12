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Укрзализныця больше не продает билеты: что происходит
«Укрзализныця» временно остановила продажу билетов
Это касается поездов дальнего следования, которые будут курсировать после 9 декабря.
Cвязана такая ситуация с проведением строительных работ перед запуском скоростных поездов в аэропорт «Борисполь». «Укрзализныця» вносит некоторые изменения в графики движения пассажирских и пригородных поездов.
«По мере корректировки графиков движения поездов продажа билетов на них будет открыта», — отметили в «Укрзализныце».
Напомним, уже скоро экспресс должен начать курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и Международным аэропортом «Борисполь». С центрального железнодорожного вокзала в Киеве в аэропорт «Борисполь» можно будет добраться за 35 минут и 80 гривен.
Ранее «Укрзализныця» провела голосование за название скоростного экспресса. Пользователям соцсети предлагали выбрать лучший из восьми вариантов названия: UZ Air Kyiv, Boryspil Express, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аэрошатл или Лыбидь.
Однако пользователи сети оказались более креативными и вместо выбора среди предложенных вариантов, стали предлагать свои.
«Предлагаю название АЕРО-ГЛИСТ», «Ломучий вагон», «Берите такси», «Кравцов и Ко», «Коррупция», «Киев-Борисполь не экспресс», «Укролуп ! Начало», — писали в сети.
Также пользователи сети недоумевали, зачем вообще нужно это название.
«Позор. Все ‘экспрессные’ варианты сразу отпадают. Скорость же всего лишь 5Х км/ч. Региональный поезд по сути. В 19ом веке — пожалуй экспресс. А зачем вообще название? Ни в Кракове ни в Копенгагене подобных поездов ни какого ими не носят», — комментируют затею «Укрзализныци».
Отметим, украинцам напомнили о способах сэкономить на покупке железнодорожных билетов на фоне подорожания.
Также пользователи сети недоумевали, зачем вообще нужно это название.
«Позор. Все ‘экспрессные’ варианты сразу отпадают. Скорость же всего лишь 5Х км/ч. Региональный поезд по сути. В 19ом веке — пожалуй экспресс. А зачем вообще название? Ни в Кракове ни в Копенгагене подобных поездов ни какого ими не носят», — комментируют затею «Укрзализныци».
Отметим, украинцам напомнили о способах сэкономить на покупке железнодорожных билетов на фоне подорожания.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, продажа, билеты, Укрзализниця
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