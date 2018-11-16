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После смены власти: Венгрия сделала громкое заявление об Украине

16.11.2018 11:15
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После смены власти: Венгрия сделала громкое заявление об Украине

Венгрия не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерена дождаться смены власти в стране.

Как передает пресс-служба венгерского правительства, с таким заявлением выступил премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Киев еще может "вернуться на путь дружбы" с Будапештом, если после президентских выборов весной 2019-го в Украине "не ухудшится ситуация".

"Мы выясним, будет ли нынешний курс Венгрии продолжаться", - сказал Орбан, признавшись, что правительство поддерживает контакты с фаворитами президентской гонки и пытается обсудить необходимые изменения в отношениях стран, которые могут быть приняты после смены власти.

"Надеемся, что Украина будет дружественной и не будет преследовать венгров, которые являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья и способствовать стабилизации и развитию Украины", - заявил премьер Венгрии.

При этом Орбан выразил убеждение, что у Украины нет перспективы в ближайшем будущем вступить в НАТО или ЕС. По его словам, для вступления в данные организации Киеву крайне необходимо наладить отношения с Будапештом.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия
 
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