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После смены власти: Венгрия сделала громкое заявление об Украине
Венгрия не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерена дождаться смены власти в стране.
Как передает пресс-служба венгерского правительства, с таким заявлением выступил премьер-министр Виктор Орбан. По его словам, Киев еще может "вернуться на путь дружбы" с Будапештом, если после президентских выборов весной 2019-го в Украине "не ухудшится ситуация".
"Мы выясним, будет ли нынешний курс Венгрии продолжаться", - сказал Орбан, признавшись, что правительство поддерживает контакты с фаворитами президентской гонки и пытается обсудить необходимые изменения в отношениях стран, которые могут быть приняты после смены власти.
"Надеемся, что Украина будет дружественной и не будет преследовать венгров, которые являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья и способствовать стабилизации и развитию Украины", - заявил премьер Венгрии.
При этом Орбан выразил убеждение, что у Украины нет перспективы в ближайшем будущем вступить в НАТО или ЕС. По его словам, для вступления в данные организации Киеву крайне необходимо наладить отношения с Будапештом.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, Венгрия
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