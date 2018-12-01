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У Сенцова серьезные проблемы с печенью и почками, - сестра
У Олега Сенцова, известного украинского режиссера, который был незаконно осужден на территории Российской Федерации, наблюдаются некоторые проблемы с почками и печенью. Они являются следствием длительной голодовки, которую режиссер прекратил не так давно. Об этом информационному агентству Интерфакс-Украина сообщила Наталья Каплан, родная сестра Сенцова, передает replyua.net.
«Олег постепенно выбирается из голодовки. Он до конца еще не окреп. Известно, что у него остаются проблемы с почками и печенью, и пока нет никаких прогнозов, смогут ли они восстановиться», - рассказала она изданию, добавив, что 12 декабря собирается посетить церемонию вручения премии Сахарова, на которую пойдет вместе с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова. Вручение данной премии должно состояться в Страсбурге.
Напомним, ранее Наталья получила вместо своего брата премию Министерства иностранных дел Польши Pro Dignitate Humana («За человеческое достоинство»), церемония вручения которой проходила в Киеве. «Для меня честь, что в этом году я могу отметить премией «За человеческое достоинство» господина Олега Сенцова за признание его заслуг в сфере прав человека, бескомпромиссной защиты лиц, подвергшихся преследованию, и тех, кто подвергся репрессиям», - заявил тогда Яцек Чапутович, глава польского МИДа.
Теги: Донбасс, здоровье, режиссер, проблемы
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