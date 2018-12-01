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Украина окружена 80-тысячной группировкой российских военных, - Порошенко
Также вокруг Украины развернуто 1400 артиллерийских и ракетных систем
Президент Украины Петр Порошенко во время передачи военным новой и отремонтированной авиатехники 1 декабря назвал количество российского вооружения, расположенного на аннексированных и оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт главы государства.
По его словам, вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих РФ, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.
Он также добавил, что в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей выполняют задачи более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в частности ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: Донбасс, военные, группировка, Порошенко
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