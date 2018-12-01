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Впечатляющая статистика: сколько украинцев не читают книги

01.12.2018 16:43
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Впечатляющая статистика: сколько украинцев не читают книги

В нашей стране 31% жителей никогда не читают книги. 

Об этом сообщается в проекте «Чтение в Украине», которое провел центр экономических и политических исследований им. Александра Разумкова, результаты соцопроса опубликовало издание «Читомо». 

Отмечается, что 11% украинцев читают книги каждый день, 17% - несколько раз в неделю, 20% - несколько раз в месяц и 21% - несколько раз в год.

Чтение книг занимает пятое место в рейтинге самого популярного досуга среди украинцев. Самое популярное занятие в свободное время – просмотр телепередач. Именно так ежедневно развлекается 58% опрошенных украинцев. Почти вдвое менее популярным досугом среди украинцев является чтение СМИ и активность в соцсетях.

Среди тех, кто никогда не читал книги, чаще всего встречаются жители западных и центральных регионов Украины (39% и 40% соответственно). Меньше всего тех, кто совсем не читает книги, в центральных регионах (22%).

Среди жителей больших городов в полтора раза реже встречаются такие, кто не читает книг, чем среди жителей сельских местностей.

Опрос был проведен в период с 28 октября по 1 ноября 2018 года. В нем приняло участие 2013 человек из 122 населенных пунктов по всей территории Украины.

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, книга, статистика
 
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