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Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры
В Украине к концу года ожидается сезонный скачок цен на мясо и молоко еще на 1−2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.
«До конца года мы ожидаем рост цен на молочную группу на 1−2%. Мясо тоже возрастет на уровне этих процентов», — отметил эксперт.
По мнению эксперта повышение цен на молочные продукты в Украине обусловлено исключительно сезонными причинами — переходом крупного рогатого скота с пастбищ в закрытые помещения и падения надоев.
Также эксперт добавил, что рост цен на мясо вызван сокращением поголовья скота, а также из-за убытков, связанных с африканской чумой свиней.
Такое подорожание мясо-молочную группу продуктов, по мнению специалистов, не касается возможного более существенного подорожания продовольствия во время предпраздничного ажиотажа пред Новым годом.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, молоко, мясо
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