Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры

05.12.2018 22:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры

В Украине к концу года ожидается сезонный скачок цен на мясо и молоко еще на 1−2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«До конца года мы ожидаем рост цен на молочную группу на 1−2%. Мясо тоже возрастет на уровне этих процентов», — отметил эксперт.

По мнению эксперта повышение цен на молочные продукты в Украине обусловлено исключительно сезонными причинами — переходом крупного рогатого скота с пастбищ в закрытые помещения и падения надоев.

Также эксперт добавил, что рост цен на мясо вызван сокращением поголовья скота, а также из-за убытков, связанных с африканской чумой свиней.

Такое подорожание мясо-молочную группу продуктов, по мнению специалистов, не касается возможного более существенного подорожания продовольствия во время предпраздничного ажиотажа пред Новым годом.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, цена, молоко, мясо
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх