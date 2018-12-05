Курить на балконе запретят: новый закон уже в Раде

05.12.2018 14:45

Новые ограничения для курильщиков всколыхнули украинцев

Увеличение штрафов, подорожание сигарет и запрет курить на балконах – такие пункты в частности содержит зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №4030а.

Отметим, многих обрадовал запрет курения на балконах. Украинцы пишут, что из-за курения соседей вынуждены дышать вредным дымом. И даже более того, брошенные с балкона бычки становятся причиной пожаров. А договориться с курильщиками нереально.

«Давно нужно запретить курить на балконах. Дым при курении распространяется вниз и вверх, попадает в других квартир, так что задохнуться можно. Просьба не курить, не помогают, е и посылают. Окурки летят вниз на балконы, происходит возгорание, на моем балконе такой окурок сделал пожар», «Было много пожаров от таких курильщиков, да еще и окурки на голову бросают людям!», «Давно страдаем от курильщиков крартир, расположенных ниже этажами … это ужас! И объявления писали, вежливо побудили к уважению других проживающих, в частности детей. Реакции ноль», — пишут в сети.

Курильщики, конечно же, возмущены такими нововведениями и считают, что это ограничивает их права. Однако нашлись и те, кто отреагировал на ситуацию с юмором.

«С такими ценами на сигареты, курильщики имеют право курить даже на нефтебазе», «Вот прямо вижу эту картину маслом, я на балконе курю а под ним дежурят полицейские что бы выписать мне штраф привязать его к воздушном шарику и доставить мне», — пишут в сети.

В то же время многие сомневаются, что этот запрет кто-то будет исполнять. Приводится аналогия с запретом на курение в общественных местах.

«Запретили курить в общественных местах. И что? Редко кто выполняет этот закон. Все остановки общественного транспорта в окурках», «»У нас на сегодня есть закон, запрещающий курить в общественных местах. И что? Кто придерживается этого закона?», «Ой я вас умоляю )) в общественных местах тоже курить запрещено, менты сами курят, с кого брать пример? ??? Если менты сами нарушают закон», «Сейчас запрещено курить на остановках, улицах и публичных местах и что все прямо не курят??? Мало того что курят-даже урны не ищут», — пишут в сети.

Источник: https://politeka.net