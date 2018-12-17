Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность

17.12.2018 19:15

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо".

За полчаса с моента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров.

Видео размещено на канале группы в YouTube.

По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать.

Солистка групы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе.

Источник: http://kr24.com.ua