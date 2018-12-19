- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса
Освобождение временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей состоится обязательно и очень скоро. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с талантливой молодежью, передает пресс-служба главы государства.
Так, президент поблагодарил тех, кто приехал на встречу и продолжает заниматься наукой и образованием, даже когда их дома «захвачены страной-агрессором». «Они являются тем якорем, который держит украинский Донбасс и обеспечивает возврат Украины и украинского суверенитета туда после освобождения, которое обязательно и очень скоро будет», – заявил Порошенко.
Также он подчеркнул важность поддержания и восстановления освобожденного Донбасса. Среди юных изобретателей на встрече были и представители Донецкой и Луганской областей. «Когда я был в Брюсселе 13 декабря, мы договорились с Советом Европейского Союза начать специальные программы для Донетчины и Приазовья для того, чтобы восстановить инфраструктуру, обеспечить развитие муниципального транспорта, делать обновление микрорайона Мариуполя "Восточный", который был под ракетным обстрелом в 2015 году. Это будет символ единства всех украинцев, символ единства стран Европейского Союза, который помогает нам сохранять целостность страны и возрождать разрушенный войной Донбасс», – рассказал Порошенко.
«Это очень важно, чтобы мы видели, что мы должны бороться за Украину на Донбассе», – резюмировал глава государства.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Освобождение Донбасса, Порошенко
- Валютный прогноз на неделю 15-21 июня
- Доллар снова вырос
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Противник увеличил количество обстрелов, есть раненые18:15
- Боевики «ЛДНР» получили приказы от «командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:45
- В Мариуполе появится транспортная модель города17:16
- Главари «ДНР» решили не праздновать Пасху и Троицу17:01
- На складе в Днепропетровской области обнаружили 15 тонн детонаторов21:30
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Война на Донбассе и оккупация Крыма: ЕСПЧ придумал, как поможет пострадавшим украинцам20:40
- Обязательно и очень скоро: Порошенко пообещал освобождение Донбасса20:20
- "Новогодний" режим тишины на Донбассе: ОБСЕ озвучила позицию 20:08
- Украину могут лишить безвизового режима19:46
- Как загадать желание в день святого Николая19:30
- В «МГБ ДНР» назвали предприятия, на которых «готовится крупная диверсия»19:15
- «Много автоматчиков». Дончане взволнованы большим числом членов НВФ в центре города19:01
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных