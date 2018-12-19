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В Украине будут штрафовать за буллинг в школах
Верховная Рада Украины сегодня одобрила введение штрафов за психологическое насилие и травлю в украинских школах. Об этом сообщают украинские СМИ,
Отмечается, что буллинг является насилием участников учебного процесса в отношении малолетнего или несовершеннолетнего. За данное нарушение теперь можно получить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 20 до 40 часов.
При этом за повторное правонарушение или групповой буллинг отныне предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы от 40 до 60 часов.
Кроме того, стало известно, что если правонарушение совершают малолетние, то штраф за них платят родители. Если же руководитель учебного заведения не сообщил о буллинге в полицию, то он также должен будет заплатить штраф от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов или отработать на исправительных работах до одного месяца.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, школа, штраф, Верховная Рада
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