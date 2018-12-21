Украинцев призывают реструктуризировать долги за коммунальные услуги

21.12.2018 14:17

Украинцам рассказали, как правильно поступить в случае возникновения потребности погасить долги за коммунальные услуги. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Politeka.



Так, люди могут обращаться непосредственно к поставщикам услуг, чтобы составить план погашения долга. Стоит отметить, что при планировании учитывается сумма дохода человека. Ежемесячный платёж не должен превышать двадцать пять процентов от прибыли. Пенсионерам, в свою очередь, придётся отдать не более двадцати процентов от суммы доходов. Однако, как отметили специалисты, реструктуризация пока не прижилась среди украинских граждан. На сегодняшний день заключено только шестьдесят пять такого рода соглашений на сумму четыреста сорок миллионов долларов. Это лишь десять процентов от существующей на данный момент суммарной задолженности.



Но ситуация может резко изменить уже в конце весны следующего года. Ведь поставщики официально получат право начислять пеню за каждый день просрочки выплат в размере 0,01% от суммы долга. Специалисты также отметили, что реструктуризация может быть растянута на шестьдесят дней. Однако в некоторых случаях указанный период можно несколько увеличить.