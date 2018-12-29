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На Харьковщине от гриппа скончался новорожденный
29.12.2018 07:46
В селе Сахновщинского района Харьковской области от гриппа умер 11-дневный ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
В местном Лабораторном центре МОЗ Украины подтвердили, что в смерти малыша виновен вирус гриппа. Отмечается, что на момент смерти младенца, ему было 11 дней от рождения. В ОГА отметили:
«Ребенок заболел 06:12, к врачам не обращались, семья, как говорят медики, „асоциальная“, мама пьющая».
Отмечается, что это уже третья смерть в этом году от гриппа в Харьковской области. До этого от вируса умерла 62-летняя пенсионерка и 9-летняя школьница.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, грипп, Харьковская область, новорожденный
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